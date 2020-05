Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía

“El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también el ser que ha entrado rezando en ellas con la cabeza erguida» (El hombre en busca de sentido)

Hoy en una mañana gris, húmeda, fría por momentos con algunos indicios de que el sol esta por algún lado, dos niños en la localidad de Ruiz de Montoya amanecieron por última vez. Un alambre suelto que funcionaba como conductor de electricidad de una vivienda a otra, los mató mientras inocentemente jugaban, ¿y saben qué? no los mató solo la electricidad, los mató la negligencia del Estado y la indiferencia social. La pobreza que nos han acostumbrado a naturalizar MATA. Esos niños pertenecían a una comunidad Mbya Guaraní, la cual por supuesto no cuenta con insumos para poder comprar cables, no cuenta con la atención de quienes debieran garantizar que lo que pasó hoy no pase más. La voz del pobre siempre es tenue porque no se permite que su eco resuene más, tal vez porque sus desesperados gritos de subsistencia pondrían en evidencia no solo a un Estado que no los escucha, sino también a la vergüenza que nos hace sentir a todos la falta de comprensión, la empatía y esa evasión que hacemos de lo que duele, como si fuera suficiente el placebo de ignorar voluntariamente lo que es incómodo ver.

Somos seres contradictorios, dentro de la misma especie humana conozco gente capaz de entregar su vida a una buena causa, a ayudar con lo mucho o poco que tenga y también ver grandes sectores que no pueden parar de mirarse el ombligo. El individualismo es una de las grandes enfermedades humanas; y entonces comenzamos a banalizar todo con tal de que no tengamos que tomar nada lo suficientemente en serio como para que eso nos obligue a dejar de ser como somos, quizás, para ser mejores pero con esfuerzo.

La indiferencia también se expresa en la predilección de temas a los que se le asigna mayor o menor importancia según yo me vea o no involucrado en ella. Somos solidarios con los médicos porque tenemos miedo que nos pase algo a nosotros, ahora, cuando la pandemia no estaba no sabíamos cómo era su día a día, mientras algunos agradecen de corazón, otros lo hacen por miedo y otros le piden a un enfermero que se vaya del edificio en el que vive para que no contagie a nadie. Intolerancia, indiferencia,,. contradicción. Ni vamos a hablar del maltrato animal porque como a dicho Schopenhauer “el hombre ha hecho del mundo un infierno para los animales”. Esto no es una crítica misántropa, soy uno de los que trata de sumar con los medios que puede y tengo muchas deudas aun. Tal vez debamos aceptar que somos complejos pero tratar de mirar un poquito más críticamente aquello que nos hace peores para que este paso por la vida lo hagamos respirando un aire más humanamente fresco.

Estos dos chicos, no juegan más, las mujeres asesinadas no ríen mas, los animales maltratados lloran sin que escuchemos, no sé si podemos cambiar el mundo, pero debería ser un paso que todos tratemos de dar. La contradicción es humana, elegir persistir en ella, puede que sea una elección.