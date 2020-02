La educación es una de las prioridades del Gobierno de Misiones, por ello – a través de los ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación- se implementó el programa de Tutorías Escolares Secundarias, en la ciudad de Posadas. Con muy buena recepción culminó la primera semana de clases. En cada una de las escuelas donde se dicta el apoyo, CEP 20 y Comercio 18, se inscribieron alrededor de 300 alumnos y se sumaron 30 docentes voluntarios.

“Decidimos trabajar con estudiantes secundarios y dictar las clases en dos colegios, para atender la demanda de los chicos”, explicó Gabriela Barreiro, coordinadora del programa de Tutorías Escolares Secundarias. En años anteriores, esta iniciativa se había llevado adelante a través de una agrupación y en esta ocasión se instrumentó de forma interinstitucional entre ambos ministerios. “Somos docentes voluntarios que venimos a enseñar por pasión”, explicó Gabriela.

Las tutorías se dictan por la tarde con un cronograma establecido para reforzar lo que cada uno de los estudiantes necesita. Las materias que se dan son: Lengua, Matemática, Ingles, Historia, Educación Física, Computación, Contabilidad y Tecnología. “Hay mucho interés por parte de los chicos y se nota que algunos estuvieron estudiando con profesores particulares. Otros tal vez no pudieron pagar uno, pero se sumaron igual”, señaló César Zidorak, profesor de matemáticas y docente voluntario.

Para varias familias este programa significa un gran apoyo, porque no cuentan con los recursos económicos para pagar a un profesor particular. “Estas tutorías me ayudan mucho, porque en mi familia nadie entiende lo que hago debido a que no pudieron estudiar. Yo quiero seguir estudiando”, señaló la joven Lourdes Suárez, quien se enteró del programa a través de las redes sociales y viene desde Garupá. Por su parte, el estudiante Matías Zeballo destacó la dedicación de los docentes con cada uno de los alumnos “somos varios con distintos temas, pero me gustó la manera en que nos enseñan”.

El programa de Tutorías Escolares Secundarias en Posadas surge con el objetivo de brindar un refuerzo en la formación de los estudiantes que deben rendir los exámenes de marzo o previas, el ingreso a carreras universitarias o el ingreso a colegios técnicos. Se implementa a través de un convenio entre la Subsecretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación de la provincia.