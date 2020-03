Especialistas en infecciones agudas capacitaron de forma online al personal del Concejo Deliberante de esta ciudad y al público en general acerca de las medidas y recomendaciones llevadas adelante para combatir al mosquito Aedes aegypti y al COVID-19 en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria que involucra a todo el país.

Por medio de las plataformas digitales del Honorable Concejo Deliberante, el especialista en Infecciones Respiratorias Agudas y Bajas y Tabaquismo del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Dr. Guillermo Rolón junto a la secretaria de Salud, Medio Ambiente y Discapacidad, Lhea Alegre capacitaron al personal del HCD y al público en general acerca de los cuidados que deben llevarse adelante ante la presencia de patologías respiratorias, con el objetivo de prevenir y concientizar a toda la población acerca de la enfermedad del dengue y el coronavirus.

Haciendo hincapié en la importancia de resguardar la salud de los niños debido a la aproximación de la época otoñal, el Dr. Rolón presentó el Programa Provincial de Enfermedades Respiratorias en Niños e indicó los cuidados que deben llevar adelante en cada hogar teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias siguen estando entre las tres primeras causas de muerte dentro del grupo infantil: “Es la patología que ocupa un porcentaje muy alto de camas intrahospitalarias. Suele tener su pico entre marzo y julio. Es más, en julio, hay un 100% de probabilidades de que todas las camas estén ocupadas”, remarcó.

Asimismo, señaló que en los centros de salud de la provincia se está trabajando con un sistema de planillas para atender las urgencias y recetar los remedios que sean necesarios para la patología presentada: “Deben guardar 14 días de cuarentena desde que uno tiene contacto con la persona enferma. Se está haciendo el seguimiento, el control de las personas, vía telefónica. En caso de presentar diversos síntomas, por medio del 0-800 deben solicitar la visita ambulatoria, y se administra medicamentos. Es necesario no acercarse a los hospitales para evitar el contagio”, subrayó.

“La suspensión de las clases se hizo bien, teniendo en cuenta que todos tenemos que colaborar, desde la responsabilidad social, para combatir el virus. Si todos salimos a la calle, en una semana no va a haber ni un equipo sanitario que pueda con la enfermedad”, puntualizó Rolón.

Por su parte, la secretaria de Salud, Medio Ambiente y Discapacidad, Lhea Alegre, informó a la población sobre el mosquito Aedes aegypti, causante de la enfermedad del dengue y de muchas muertes en países fronterizos con nuestra provincia: “El mosquito hay que verlo como el enemigo, esta es una guerra que tenemos que ganarla entre todos. De nada sirve fumigar y matar al mosquito volador, si no atacamos a las larvas que crecen en cualquier espacio de nuestras casas”.

Haciendo principal hincapié en controlar los índices larvarios para combatir el dengue, la Dra. Alegre subrayó la importancia de controlar, en los espacios laborales, la acumulación de agua: “Muchas veces no nos damos cuenta de que los platitos de las plantas que tenemos en la oficina son juntaderos de larvas. O los vasos con agua que dejamos de un día para otro. Es importante que tomemos conciencia de que si yo tomo los recaudos necesarios, no solo me estoy cuidando yo sino que también estoy cuidando al otro”.

En el marco de reforzar la concientización y los contenidos de la capacitación, al finalizar, por medio del espacio interactivo, vecinos de todos puntos de la provincia realizaron diversas consultas a los especialistas acerca de la temática y felicitaron la iniciativa llevada adelante por la institución.