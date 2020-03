La localidad de 25 de Mayo se encamina a ser la mayor productora de miel de la provincia. El jueves 27 de febrero comenzó a funcionar la sala extractora que dio apertura a la temporada de cosecha que cierra a mediados de abril. Por hora tiene una capacidad mínima de cosechar unos 150 kilos y máxima de 250 kilos. En el día extraen unos 2.000 kilos de miel.

Rubén Bratz, presidente de la Asociación Apícola de 25 de Mayo, contó a ENFOQUE que gracias al trabajo de la comisión, en conjunto con la cooperativa de la localidad, el intendente de 25 de Mayo, Mario Lindemann, y el apoyo de la Provincia, lograron poner en marcha la flamante Sala de Extracción de Miel que esperan inaugurar en los próximos días con autoridades provinciales.

La Asociación Apícola comenzó a funcionar en 2009 con unos 120 socios, hoy son 150, más 49 productores de la cooperativa. De forma activa en la localidad trabajan unos 100 productores. Prat aseguró que tras la puesta en funcionamiento de la planta extractora esperan que sean muchos los productores que se sumen. Además dijo que con el apoyo de la Provincia están trabajando para recuperar a los productores que se quedaron en el camino.

La importancia de la sala extractora impactará de manera directa en fuentes de ingresos y trabajo para el productor, ya que permitirá contabilizar la producción y encarar compromisos con nuevos mercados. Hoy la miel que sale de la localidad va al Mercado Concentrador de Posadas.

El presidente de la Asociación Apícola dijo que si bien tenían pedidos de otros mercados, no podían hacer compromisos ya que no contaban con precisiones de cuánto podían llegar a producir. “Hoy esto ya no será una traba”, aseguró Bratz.

“Estamos muy contentos y con muchas expectativas, el tiempo ayuda y la producción está siendo muy buena, creemos que cerraremos con una excelente temporada en abril”, expresó.

Los jóvenes y el interés por crecer en el sector

El sábado último, jóvenes de la localidad y de localidades vecinas como Campo Grande, San Vicente, Dos de Mayo, y alrededores se capacitaron en producción apícola. “Los jóvenes muestran mucho interés, incluso algunos cuentan con colmenas. Es la apuesta que se viene, jóvenes productores”, dijo Bratz sobre el impacto que está teniendo la producción de miel en la zona.

Sostuvo que la demanda es buena y por ende promete una salida laboral importante para muchos lugareños que se animen a apostar a esta actividad.