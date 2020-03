Mientras China asegura que está volviendo a la normalidad tras la epidemia de coronavirus, según expresó el primer ministro de ese país, Li Keqiang, Italia se encuentra en medio de una crisis generalizada, a la que muchos comparan con los momentos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez desde la expansión del virus, Italia superó a China en la cantidad de muertos por la enfermedad: ya lleva 3.405 casos (el país asiático, 3.245), un número que crece sin descanso. Solo en las últimas 24 horas, las autoridades registraron 427 personas fallecidas. Hace tan solo una semana, el país europeo más afectado por la pandemia contabilizaba 1.016 víctimas fatales. Mientras tanto, los infectados llegan a 33.190. Unas 4.440 personas fueron dadas de alta, según anunciaron las autoridades sanitarias.

“Los más pobres y lo más vulnerables no tienen que pagar esta crisis”, lamentó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A escala mundial, la pandemia provocó 8.400 muertos y 200 mil personas infectadas. Diezmados. Algunas zonas del país están totalmente paralizadas. Lombardía, región que incluye a Milán, capital económica del país, continúa siendo la más afectada, con cerca de 20 mil casos y 2168 muertos, seguida de Emilia Romaña (5214 casos y 531 decesos) y Venecia (3484 casos y 11 muertos), consignó la agencia AFP.

Este miércoles 19 de marzo, personal médico de la terapia sub intensiva del Hospital San Marcos de Zingonia dio a conocer un video destinado a generar conciencia entre la población. En las imágenes se ven pacientes internados, a muchos de los cuales se los ve con respiradores mecánicos. Dirigentes gremiales del área de la salud pidieron al Gobierno italiano que se realicen pruebas a los médicos y enfermeros que están en contacto con los enfermos, además de que les provean más elementos de protección. Hasta el momento, dos médicos murieron y otros cientos dieron positivo en los exámenes para confirmar el diagnóstico. Con el norte del país como el sector más afectado, el sistema hospitalario se encuentra colapsado. Sin embargo, no es el único, ya que hasta las funerarias tienen problemas para recibir y trasladar los cadáveres. La región de Lombardía, en especial la ciudad de Bérgamo, tienen colapsadas las cámaras funerarias. Incluso, hasta tuvieron que habilitar la iglesia del cementerio como tal porque ya no hay espacio en los hospitales, publicó el Corriere della Sera. Una de las imágenes más fuertes que tiene la ciudad es que en el diario L’Eco di Bergamo, normalmente se reserva una página y media para los obituarios. Sin embargo, el último viernes, tenía diez páginas anunciando decesos.

