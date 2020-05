La ciudad de las Cataratas depende en un 90% del turismo y el otro 10% del comercio. “La recaudación cayó en un 85%”, puntualizó el intendente local Claudio Filippa, quien a pesar de todo se muestra positivo y con muchas expectativas de que Puerto Iguazú se convertirá en el destino más codiciado cuando se levante la cuarentena.

Si bien el intendente se mostró muy positivo y destacó el compromiso de los empresarios y el esfuerzo por aguantar el declive que trajo consigo el confinamiento, describió un panorama devastado en materia económicamente. “Al no trabajar el turismo no podemos recaudar”, dijo en declaraciones con ENFOQUE. En este sentido recordó que la ciudad tiene grandes empresas con 700, 600, 500 empleados, que no están recaudando, por ende el municipio tampoco puede exigir.

Respecto a este tipo de empresas grandes, Filippa dijo que pese a que están paradas, son las que hoy pueden aguantar, y aunque no tienen números, saben que muchos emprendimientos hoteleros de categoría, 1, 2 y 3, no volverán abrir, de igual manera emprendimientos gastronómicos que no aguantaron la paralización de la actividad y cerraron definitivamente sus puertas. En la misma línea recordó que el cierre del Hotel Crucero del Norte dejó a unas 50 familias sin trabajo.

Filippa aseguró que muchos están aguantando gracias a las ayudas como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y salarios o monotributistas que solicitaron los 10 mil pesos. “Todos la van peleando y buscando la forma de aguantar, son muchos también los monotributistas, como taxistas, fotógrafos, remiseros que trabajan y viven del turismo”, indicó el jefe comunal y agregó que «también tenemos un gran acompañamiento de todo el gobierno provincial de la mano del doctor Herrera Ahuad que sabemos que va tomando las medidas correctas y las indicadas para cuidar a la población», sostuvo.

Reconversión y grandes expectativas

Claudio Filippa aseguró que la pandemia generó que muchos acudan a nuevas estrategias, reconversión y tomar otras medidas. Es así que, en el mientras tanto, recurrieron a capacitaciones. En este sentido, el intendente observó que después de esta pandemia nada volverá a ser igual, principalmente en cuanto a cuidados. Asimismo dijo que lo positivo y que genera grandes expectativas es que Iguazú, al igual que todo Misiones, ofrece naturaleza, aire libre, selva, vida natural. “La gente cuando comience a salir buscará todo lo que tenemos nosotros para ofrecer, por eso estamos con muchas expectativas. Esta crisis traerá cambios pero muchas oportunidades”, afirmó.

Fronteras controladas

“Las fronteras están cerradas, cruzan solamente camiones con alimentos no perecederos pero bajo un estricto control de Nación y Provincia. Tienen solamente un ingreso por la rotonda y pasan por controles que garantizan la seguridad sanitaria”, remarcó Filippa. Destacó además que los vecinos de Iguazú colaboraron desde siempre y de esta manera, se pudo controlar y frenar la propagación del COVID-19 en la ciudad.