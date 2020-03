El vicegobernador Carlos Arce reiteró que “no hay ningún caso positivo de coronavirus en Misiones. Que la gente se quede tranquila. Pero no tranquila en el sentido de relajada, sino por el hecho de que no hay transmisión del coronavirus en la provincia”.

En una entrevista con el programa El Periodista (Canal 12), dijo que “las redes sociales no son un mecanismo de información fehaciente y veraz. Entonces, informamos todos los días”.

“Tenemos una Provincia que evita la circulación viral, que es lo que estamos haciendo. Y esto es muy destacable, porque hay países con un presupuesto de salud altísimo que se han relajado y sufrieron las consecuencias”.

“Gracias a que el Gobernador ha tomado las riendas, se han tomado medidas precoces. Pero no solo depende del Estado, sino de la población. Si vos sabés que hay una persona con aislamiento voluntario y no cumple, hay que hacer la denuncia ante la Policía, no en las redes sociales”, pidió enfáticamente.