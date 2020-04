Desde la Subsecretaría de Capacitación y Control de Calidad, se llevan adelante diferentes tipos de capacitaciones, para continuar acercando herramientas a los actores del sector. Actualmente, de manera online.

Esta acción fue muy bien recibida. Tal es así, que en el último mes más de 500 actores de la actividad turística de Misiones adquirieron nuevos conocimientos y habilidades, aprovechando este particular momento como una oportunidad de mejora en distintas áreas.

“Hace 17 años me dedico al turismo y realmente me ha servido mucho la capacitación”, “Las explicaciones del contador fueron muy claras, sin usar tecnicismos. Por lo que se me hizo muy fácil de entender los temas”, “Una capacitación muy productiva donde enfoca sobre puntos a tener en cuenta para un buen servicio hacia el turista”, “Encantada con el curso y la manera en la que acercan a los trabajadores la posibilidad de adquirir conocimientos”, fueron algunos de los comentarios de los participantes.

Las inscripciones continúan abiertas. Los cursos disponibles son: Atención al Turista, Gestión de Quejas, Finanzas para Emprendedores, Marketing Digital Turístico y más de 20 cursos autogestionados alojados en la plataforma virtual del Ministerio de Turismo de la Nación, entre los que se destacan Derecho aplicado al Turismo, El ABC del Microemprendimiento y la oferta de Idiomas: inglés, portugués, alemán, francés, chino, ruso, árabe.

Por otro lado, se invita a las empresas del sector a realizar el Diagnóstico Inicial de Calidad Turística, con el fin de identificar posibilidades de mejora, de manera que las organizaciones puedan estar más preparadas de cara a una futura implementación de programas de calidad.

Los interesados deben comunicarse al correo electrónico cycminturmisiones@gmail.com, a través del cual recibirán las instrucciones y el material para acceder a los cursos.