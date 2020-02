El presidente Alberto Fernández afirmó que la “desigualdad” es el “principal problema” de América Latina y advirtió que no es una cuestión de “ideología”, sino que se trata de un problema “ético” que padecemos “como sociedad”. En este marco, cuestionó al expresidente, Mauricio Macri, por la coyuntura económica local: “Profundizó los problemas que había y creó más”.

Fernández dijo que “la deuda en Argentina es insostenible e imposible de pagar en estos términos y por eso estamos iniciando un proceso de conversación y discusión” con el FMI.

“El problema es la desigualdad; la brecha que separa a los ricos de los pobres; la distribución de la pobreza en millones y ahí debemos reparar un puente porque no parece justo vivir en semejante tierra y vivir esa desigualdad”, expresó el Presidente al ofrecer una conferencia magistral a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París.

Pese al duro diagnóstico, se mostró esperanzado sobre el futuro local. “Nos vamos a volver a levantar”, confió Fernández, quien cuestionó a “los liberales por destruir el mundo”. Dijo que “Chile es el país con más desigualdad de América Latina”, por lo que las protestas ocurridas allí deben ser una señal de “alerta”.

“Tenemos a Messi, Maradona, el Papa, pero un 40% de pobreza”, alertó el jefe de Estado argentino.

Fernández afirmó que “no es verdad que no tenemos un plan, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas” y agregó: “Estamos jugando al póker y no con chicos”.

“Con Axel (Kicillof) coincidimos en que pague, lo que no significa que estamos en condiciones de pagar”, dijo Fernández en relación a la decisión anunciada ayer por el gobernador de Buenos Aires, y agregó: “Argentina necesita reordenar esa deuda en acuerdo con el Fondo y los acreedores”.

Fuente: Ámbito