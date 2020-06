El combo de incertidumbres laborales varias llegó al capítulo Sueldo Anual Complementario (SAC) 2020. El 54% de las pymes industriales de todo el país estimó que no podrá hacer frente a dicha acreditación. Daniel Rosato, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), describió los resultados de una encuesta federal de esa organización sobre 220 compañías, compulsa en el escenario de pandemia.

La financiación, a criterio del empresario es uno de los nudos más complicados para avizorar el pago del SAC. Además de los dichos a grabador abierto de Rosato a la agencia NA una suerte de corrousel de empresarios pymes le detallaron a BAE Negocios la misma alternativa y peores escenarios.

Frente a este tema que ocupó conversaciones por celular, zoom y otras variantes, se resaltó también una de las voces cantantes de la CGT, Héctor Daer, quien ratificó que «el aguinaldo es el aguinaldo y no está en debate y como establece la normativa se tiene que pagar».

Más allá de los dichos del también referente de Sanidad, en Azopardo abrazaron una luz de esperanza con la prolongación para frenar despidos que activó la Casa Rosada.

Sin perjuicio de ello fruncirán el ceño en el sector gremial metalúrgico cuando las patronales les blanqueen que «dada la situación económica es posible que el pago del SAC se reparta en 6 cuotas mensuales», según deslizó otro informante desde las cámaras de ese rubro.

Sintonía de esa confidencia con lo expresado por Rosato en cuanto al punto crítico del SAC: «El gran problema pasa por el financiamiento, que llevó a muchas empresas a atravesar una crítica situación económica. Sin capital, no se pueden comprar insumos ni pagar salarios: está rota la cadena de pagos», refrendó el referente pyme.

Rubros como comercio, gastronómicos, construcción están muy complicados, admiten en los gremios respectivos. Pero también tratan de robustecer una esperanza en cuanto a la definición de un » ATP versión aguinaldo», validado en dos mensualidades. Que de hecho, admiten es la dinámica de muchos empleadores del mercado no sólo industrial.

A riesgo de obviedad se remarca también que el «estatus crítico» no comprende a otras empresas: el economista Sergio Chouza recordó a este diario que 280 empresas no tenían problemas financieros para cubrir los pagos de su personal y solicitaron los ATP para «distribuir utilidades y comprar dólares vía contado con liquidación». El especialista, no obstante, consideró al analizar el escenario general que el Gobierno podría establecer herramientas para ayudar a los empleadores.

Todo el sector de trabajadores de la administración pública o empresas del Estado también está atento a cualquier novedad. Aquí la cuestión no tiene que ver con empleadores privados, sino en «vivo y en directo», con el equipo de gestión del presidente Alberto Fernández.

El tono crítico de varios referentes sindicales, incluso el propio Daer, en cuanto a la versión » ATP para gerentes» que luego se corrigió, hace foco en ministerios claves a la hora de definir medidas para el campo del trabajo y la economía. Incluso porque se apuntó que las «excusas oficiales» para los errores que marcaron las centrales obreras sobre los ATP versión premiun, no conformaron a dirigentes sindicales que no compartirían un café en una mesa, aún si terminara la cuarentena mañana.

