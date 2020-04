Alrededor de 850.000 japoneses corren el riesgo de contagiarse por coronavirus y casi la mitad de ellos podría morir si no se respeta el distanciamiento y aislamiento social y otras medidas, advirtió un informe encargado por el gobierno nipón y publicado hoy por la prensa local.



Una persona infectada puede contagiar a 2,5 personas, una tasa similar a la de Europa, alertó en el informe el profesor de la Universidad de Hokkaido y miembro del grupo de contramedidas por la pandemia del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Hiroshi Nishiura.



El informe estima que las muertes hubiesen rondado las 420.000 si no se tomaban medidas preventivas, informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.



«Es imprescindible que el gobierno tenga como objetivo reducir el contacto entre las personas en al menos un 70% y un 80% tanto como sea posible en el plazo de un mes», señaló Nishiura.



Japón tiene la población más anciana del mundo, y el Covid-19 puede ser especialmente grave y hasta letal en los adultos mayores, por lo que crece la preocupación de que el gobierno haya hecho poco para evitar un gran número de contagios.



El estado de emergencia decretado en Japón el 7 de abril pasado no contempla penalidades pero solicita a la población quedarse en casa el mayor tiempo posible.



El primer ministro Shinzo Abe pidió a las compañías que permitan el teletrabajo y dijo que esto permitió reducir la cantidad de gente que se junta en los trenes y subtes, pero que se necesita bajarla aún más.



Los grandes shoppings y tiendas, así como los cines permanecen cerrados, no así algunas cadenas de comercios minoristas, que continúan abiertas en el país que ya registra 8.100 contagios y 146 muertos por coronavirus.



Además, hay 700 casos de un crucero que fue puesto en cuarentena en un puerto cerca de Tokio a principios de este año.



El Ministerio de Salud reportó hoy 457 nuevos casos e informó que Tokio concentra aproximadamente una cuarta parte del total de contagios de Japón.

Fuente: Télam