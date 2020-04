El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración advierte que los centros de pago no pueden cobrar plus por el servicio, en virtud de lo cual el trabajo de los inspectores de la Dirección de Comercio Interior se focalizó en el relevamiento a los comercios que atienden el rubro.

En conjunto con inspectores de la Municipalidad, esta semana en Posadas se relevaron 35 bocas de cobro de todas las empresas que ofrecen el servicio a nivel nacional. Como resultado se labraron 15 actas de infracción por incumplimiento del Art 8 bis de la Ley Defensa del Consumidor que legisla sobre el trato abusivo a los consumidores.

Desde el inicio de la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria, decretada por los Gobierno nacional y provincial, hasta la fecha se contabilizaron en toda la provincia 245 inspecciones a comercios de distintos rubros y 130 imputaciones por presunta infracción a alguna de las normas que se están controlando. Como ser Ley de Abastecimiento, Lealtad Comercial Productos vencidos, además de las medidas de prevención sanitarias decretadas por la pandemia que desató el COVID-19.

Durante las visitas también se constató que más de la mitad de los comercios tenía todo en regla.

La ministra Karina Aguirre subrayó que “por el momento no se están realizando clausuras de comercios ya que son necesarios para que la gente pueda realizar sus compras. Además son tiempos difíciles para todos, también los comerciantes. Hacemos seguimiento de precios luego de las denuncias y si es necesario se los multa.»

Añadió que “esto ocurre porque debemos seguir el trámite procesal establecido por la ley para que cada uno pueda resguardar sus derechos. Es decir, si nosotros detectamos que hay un precio abusivo no podemos infraccionar automáticamente porque debemos seguir ese trámite, que incluye, por ejemplo cinco días hábiles para el descargo del comerciante”.

La funcionaria destacó que las inspecciones se realizan en forma coordinada con los intendentes, en el marco del convenio firmado entre el organismo que administra y la Subsecretaría de Asuntos Municipales, por el cual se vincula con la tarea a los jefes comunales.

Por medio de ese instrumento sedelegó a las municipalidades la función de fiscalización, que otorga la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor a la Dirección de Comercio Interior, en forma excepcional y por tiempo determinado. Lo que facilita la efectiva aplicación de la legislación en la materia y se ve reflejado en el detalle de los operativos mencionados.

En defensa de los consumidores

Durante la semana que culmina hoy se realizaron inspecciones a los centros de cobro de cuotas de servicios con el fin de determinar si cobraban o no plus por el trámite, debido a la cantidad de consultas en ese sentido que recibió la oficina de Defensa del Consumidor.

Diversos motivos argumentaron los comerciantes para justificar el cobro extra. Algunos tenían carteles anunciando el monto, otros cobraban sin anunciar en carteles sino directamente en la ventanilla de pago, otros afirmaron que lo hacían porque “tienen una orden de cobrar” de una institución oficial, por ejemplo AFIP y quienes porque “simplemente” tienen que ganar más.

“A todos les explicamos que está prohibido”, sintetizó el titular de la DCI del Ministerio de Acción Cooperativa, Alejandro Garzón Maceda, quien por ese cargo también es responsable Defensa del Consumidor en Misiones.

“Por un lado porque es un trato abusivo. Los consumidores hoy no tienen ninguna posibilidad de elegirir otro lugar que no sea ese para pagar sus servicios.Por lo tanto entendemos desde Defensa del Consumidor, el Ministerio y el Gobierno que hay que defender la voluntad depago que tienen los misioneros”, indicó el funcionario.

Luego añadió que esto llevó a que “labremos actas a muchos negociospero también a que muchos más dejaran de cobrar. Esperamos que esa conducta se mantenga por la sencilla razón que en dos semanas va a volver a ver un vencimientode cuotas y los vamos a volver a visitar”.

Finalmente informó que las multas llegan hasta los cinco millones de pesos y aseguró “así que no vamos a tener ningún empacho en multar a los comercios que reincidan. Porque no solo están haciendo trato abusivo al consumidor sino que están incumpliendo con la propia publicidad de quienes les concesionan el servicio. Pues las páginas de todas las empresas, que median el pago entre el consumidor o usuario y alguna prestataria o comercio, dicen taxativamente que las bocas de cobro no pueden cobrar plus”.