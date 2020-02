El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte. Sobre esta máxima un grupo de jóvenes de Garuhapé ofreció, este viernes, un taller de video-minuto en el marco de la XVI edición de la muestra “Arte Joven” que organiza el municipio de Montecarlo.

Se trató de una iniciativa colectiva de chicas y chicos que integran el taller de Cine Joven Comunitario (CJC) -programa de educación audiovisual que impulsa el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM)-, con el apoyo conjunto de la municipalidad de Garuhapé y Montecarlo. De esta manera, 10 chicas y chicos compartieron sus conocimientos a otros jóvenes de la localidad vecina, a partir de la propuesta de producción de un video-minuto utilizando dispositivos móviles.

“Me conmueve mucho poder enseñar algo que me gusta”, cuenta Dylan Godoy, uno de los talleristas. Y agrega, “Me gusta mucho el Cine Joven porque puedo practicar, hacer lo que me interesa con el grupo en el que estoy, haciendo cortometrajes, enseñándole a la gente que no sabe cómo se puede utilizar la aplicación”.

Los jóvenes iniciaron el taller con una introducción al video minuto y más tarde propusieron a los participantes dividirse en grupos para poder trabajar en la creación de una breve historia audiovisual.

“Expliqué sobre los planos y estuve ayudando en todos los grupos. La experiencia fue bastante linda y se trabajó muy bien con los chicos de Montecarlo. Estaría bueno que se repita”, contó Mauricio Gómez. En tanto que Alexis Portillo, otro de los talleristas, afirmó que: “mi grupo se comportó muy bien. Al principio tenían vergüenza y no se animaban a hacer el video. Después fueron tomando confianza y tiraron la idea de hablar en su video sobre los memes. Y ahí hicimos el video y editamos. El grupo fue excelente”.

Verónica Miche, a cargo del taller de Cine Joven Comunitario en la localidad de Garuhapé, e incansable promotora de actividades junto a sus chicos, se emociona al hablar sobre lo que fue esta experiencia: “Es realmente muy satisfactorio ver como este grupo de jóvenes se fue fortaleciendo durante los talleres y quieren continuar trabajando y compartiendo experiencias con otros jóvenes”.

Cabe destacar que este grupo ya había realizado un taller en la ciudad de San Ignacio, en el mes de noviembre pasado, el cual se desarrolló como parte del proyecto “Editando Juntos”: una iniciativa de los mismos jóvenes impulsados por el deseo de transmitir lo aprehendido y enriquecer la experiencia de otras chicas y chicos interesados en el audiovisual.

“Es la segunda experiencia de este grupo y se los ve felices al momento de compartir sus conocimientos con sus pares, esto me llena de orgullo. Los jóvenes tienen que ser actores directos en sus comunidades y contagiar a otros a seguir su ejemplo. Tenemos jóvenes muy capaces y como adultos tenemos el deber de acompañarlos y mostrarles las herramientas necesarias para poder expresarse, y que mejor que el audiovisual. La meta del grupo es acercar a otros chicos a esta experiencia. Esto recién empieza, vamos por mas Cine Joven Comunitario en nuestra provincia”, afirma Miche.

El apoyo de la Municipalidad de Garuhapé fue decisivo para hacer posible la realización del taller en el marco de la muestra Arte Joven. “Es la primera vez que los acompaño. Fue un evento realmente gratificante y nos llena de orgullo ver cómo un grupo de jóvenes que se capacita puede ir a capacitar a otros. Siempre incluyendo a personas con capacidades diferentes, que es lo que destaco de este grupo”, manifestó la directora de Cultura y Turismo de Garuhapé, Marta Ortellado. Asimismo, resaltó el trabajo de la coordinadora Verónica Miche y de Ramiro Aranda, Coordinador de la Juventud de Montecarlo, a cargo de la muestra.

Al finalizar la actividad, la funcionaria se refirió al valor del programa Cine Joven Comunitario para su ciudad. “Me parece que es una gran oportunidad para que los chicos ocupen su tiempo, puedan desarrollarse, crecer y el día de mañana puedan tener una profesión, por qué no, dentro de esta área del arte que es realmente hermosa, donde ellos puedan volcar todos sus sentimientos y desarrollar las capacidades que tienen”.