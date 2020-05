Alberto Fernández advirtió que la «normalidad no existe más» en la vida cotidiana de los argentinos, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus, llamó a «no dudar de lo hecho» e invitó, en esa dirección, a «mirar los resultados» comparativos con otros países.

«No debemos dudar de lo que hemos hecho, no debemos preguntarnos si hicimos bien porque para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados», afirmó Fernández, al asistir junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof a la reapertura de la planta industrial de la empresa automotriz multinacional Volkswagen, en General Pacheco.

En ese marco, el mandatario destacó que la lucha contra el virus es «un trabajo social conjunto, magnífico, que hasta acá nos ha dado buenos resultados pero estamos lejos de haber terminado el problema, muy lejos y por eso tenemos que ir viendo cómo rehabilitamos el funcionamiento de la economía pero debemos hacerlo con cuidado».

Fernández reafirmó que «se está ante un escenario desconocido» y dijo que «la normalidad que conocimos no existe más, va a haber otra normalidad, hasta que la vacuna aparezca y este mal momento se supere».

El Presidente recorrió este martes la planta industrial de Wolkswagen, en General Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires, que ayer reabrió sus puertas con 1.500 de sus 3.000 trabajadores, en el marco de la cuarentena.

«La planta volvió a trabajar con la mitad de los empleados para preservar las normas de distanciamiento, Me parece que es lo correcto porque no está dicho que el que no fue severo con estos cuidados y no fue estricto y dejó que la economía siguiera funcionando, le haya ido mejor en la economía», sostuvo.

Asimismo, citó que un directivo de la automotriz le señalo que el CEO en Alemania siguió un estricto protocolo sanitario antes de reabrir las plantas: «Tuvo la misma lógica que tuve yo, que lo que más le importó fue preservar la salud de los que trabajan y después le preocupó cómo salir de la cuarentena», dijo Fernández.

En su discurso, el jefe de Estado recordó que Suecia -país que citó durante el último anuncio en Olivos- «tuvo los mismos resultados que aquellos países que hicieron la cuarentena porque el problema es del mundo; no es un problema de la Argentina, de Suecia, de Alemania o de China, es un problema global y como la economía es global se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarla adelante».

En ese sentido, defendió el aislamiento social y obligatorio y dijo que continuará con esa medida «privilegiando la vida de la gente y la salud».

«Es eso lo que hemos hecho y es eso lo que vamos a seguir haciendo, no porque como algún tonto repite nos enamoramos de la cuarentena, vamos a seguir haciendo eso porque está visto que es lo que debemos hacer. Nos preocupa el cuidado de la gente tanto como la productividad y desarrollo de la economía argentina», aseveró.

En ese camino, el Presidente remarcó que «no es lo mismo visitar una empresa con 1.500 trabajadores contagiados o una empresa vacía porque nadie tuvo el cuidado de cuidar la salud de esa gente y dejar que se enferme».

«Son empresarios que cuando llega la hora abrir contaron con el apoyo del Estado cuando fue necesario y además abren con los cuidados que esta nueva realidad exige» y en acuerdo con el sindicato, remarcó el mandatario.

«Estoy encantado de estar reabriendo una empresa de la talla de Volkswagen que cuida a su gente en una provincia que cuida a su gente como la cuida el Gobernador y como la cuida el Intendente. Así tenemos que trabajar, todos juntos, y así vamos a salir adelante», expresó.

Fernández también ponderó a los gobernadores, intendentes y sindicalistas, por su trabajo conjunto durante el aislamiento.

Por último, el jefe de Estado recordó que cuando viajó a Europa, a principios de año, la canciller alemana Angela Merkel le advirtió que el coronavirus, que ya había aparecido hacía semanas en China, «traería enormes consecuencias en el mercado global» y «el comercio mundial caería 600 mil millones de dólares».

También asistieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Vuelta a la producción

En la planta se fabrica la pick-up Amarok y se desarrolla la nueva plataforma para el SUV Tarek, el nuevo producto de la marca que estará listo en 2021, con una inversión de 650 millones de dólares.

Desde el lunes, Volkswagen informó que su planta de Pacheco retomó la producción a partir de la autorización de las autoridades nacionales, del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre, en base a un protocolo autorizado en el marco de la pandemia del coronavirus.

El reinicio se hizo en un solo turno de trabajo de 6 horas (comienza a las 6 de la mañana) al que concurren los 1.500 trabajadores bajo un protocolo de prevención para mitigar la propagación de la enfermedad.

Para proteger a los trabajadores, los proveedores de la planta y a los clientes, VW se comprometió al cumplimiento efectivo del protocolo, que aprobó el Ministerio de Trabajo de Nación, que supervisó el municipio y aceptó el sindicato Smata.

El protocolo incluye transporte a cargo de la empresa mediante 20 minibuses que hacen recorridos fijos, control de temperatura corporal al ingreso, entrega de un par de barbijos por jornada laboral, distanciamiento en todos los ámbitos de la planta (áreas de relevo y comedores), la prohibición de uso de los vestuarios, y puestos de sanitización.

Fuente: Télam