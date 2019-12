Escribe Ivana Roth

El año finaliza y volvemos a buscar inspiración en el concepto del Buen Vivir. Iniciamos el 2019 con una agenda en papel para registrar los ritmos del cielo y de la tierra… y desde este espacio lo transitamos con notas sobre esta forma de ser y estar en comunidad y en la naturaleza, que nos enseñan nuestros hermanos originarios. Y que en nuestra tierra se denomina “Teko Porá”.

Y lo finalizamos volviendo a hacer la apuesta de esa agenda (disponible en “La Casa del Angel” y en FB El Centésimo MONO). Lo cual a su vez nos lleva a buscar reflexiones y balances desde distintos puntos de vista.

Agricultura familiar

Marta Ferreira, reconfirmada al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar, cierra el año “con la satisfacción de haber estado cerca de los agricultores familiares: escuchándolos, capacitándolos y entregándoles algunos insumos necesarios para mejorar el modo de producción. Con un equipo todoterreno, desde la austeridad misma hicimos presencia activa en el territorio.Cierro con la alegría de ver que hay más conciencia sobre la soberanía alimentaria, sobre la necesidad de hacer huertas donde podamos, porque los tiempos nos señalan que debemos aprender a producir”. Para el 2020, se propone: “Más Agroecología; más agricultura inteligente. Más trabajo en investigación y desarrollo de alimentos alternativos para animales, como el forraje verde hidropónico (hay experiencias iniciadas). Porque el cuello de botella en producción animal es siempre su alimentación. Lechería para la Agricultura Familiar. Nuevos Mercados Solidarios y más Ferias Francas. Más trabajo con las organizaciones sociales: Barrios de Pie, Fol, MTD, etc. y mucho trabajo articulado con el Ministerio del Agro y con el IFAI”.

Desde la militancia ecologista

El activista Eduardo Luján cuenta que cierra “un año extraño, ya que me jubilo como viajante y atravieso muchos cambios e incertidumbres. Pero contento también porque surge otro tiempo para compartir con la familia… y poder dedicarme con mayor fuerza a las causas ambientales, en los espacios en los que lo vengo haciendo: Mesa no a las Represas, UAC (Unión de Asambleas de Comunidades), Los Piray no se tocan, y Laicrimpo salud.

“Las luchas ambientales no están en la agenda de los partidos políticos. Y en nuestro país la crisis económica posterga el tema aún más; se habla de generar recursos económicos, pero no se discute a costa de qué…

“Mi tarea es generar conciencia, sumar voluntades y crear espacios donde estos temas se puedan debatir. No soy muy optimista: el modelo a nivel mundial actual es complejo. Pero en eso estamos. Preparándonos y viendo cómo avanzamos con la organización de la UAC 2020, que será en abril en Posadas. Un espacio que brinda esperanza, ya que nos reunimos con ambientalistas de toda la región a ver qué propuestas podemos realizar”.

Raúl Aramendy sintetiza: “Mi palabra para estos momentos es Esperanza. Después de la máxima oscuridad solo queda lugar para la luz”. El docente y creador de la Multiversidad de Agroecología repite: “Si no tuviera una profunda esperanza en que las cosas pueden mejorar, no me dedicaría a full a la comunicación y a la educación. Perder la esperanza es rendirse”.

Gerardo Segovia, Licenciado en Trabajo Social y Psicólogo Social dice estar “muy emocionado y feliz de haber recibido -junto a otras organizaciones- de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad Forestal de Eldorado el reconocimiento a la Mesa Ambiental de Eldorado “Ríos Libres – Los Piray No se Tocan”. Pertenece a movimientos como Laicrimpo, la RAOM, la Red de Agroecología Provincial y Litoral, el MAELA y el Movimiento Mundial de la Salud de los Pueblos. Es fundador de “La Murga del Tomate”, hace 17 años, desde donde milita los derechos ambientales.

Paradigma de cambio

Laura Montania, doctora Honoris Causa y máster en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión opina que la buena fortuna en todos sus aspectos depende más de la actitud y de la consciencia, que del cambio de número. “Así lo demostró el 2019. En lo personal, concluí un máster en fitoterapia China y mudamos el Espacio ‘Pura Energía’. En lo social, no pudimos concretar dos eventos grandes que teníamos programados. Entonces aprovechamos para afilar las herramientas y hacer mejor lo que vinimos a hacer. Asimismo, la segunda promoción del cursado de Especialista en Acupuntura Bioenergética está concluyendo sus estudios; los de la primera ya están en labor.

“El 2020 será consecuente con lo que ocurre a nivel planetario. El nivel de consciencia aumenta mientras las viejas estructuras ‘están muriendo y quieren morir matando’ (como decía mi maestro, el doctor Carlos Nogueira Pérez). A nivel mundial habrá que trabajar mucho para que la ética y la moral vuelvan a ser el paradigma que ilumine cada día en cualquier actividad, para que las palabras sean honradas con los hechos, en cada Ser que habita nuestro hermoso planeta. También será un GRAN AÑO”.

El economista Fabio Orué resume: “El 2019 ha sido sumamente productivo en activación de redes y encuentro de redes preexistentes, de seres que estamos interesados en propiciar esto del buen vivir, desde muchos ámbitos. Misiones tiene un enorme potencial de organizaciones sociales y civiles, y en la medida que se van encontrando con los sectores académicos y el Estado, surge la posibilidad de construir soluciones contundentes ante un panorama global alarmante, tanto en lo ambiental como lo social. El 2020 nos tiene que encontrar más que nunca generando una Educación para el Desarrollo Integral de las personas, apostando a las nuevas economías, que respetan el equilibrio de la naturaleza y promueven el desarrollo local. Apostando a la innovación para el desarrollo de tecnologías eco amigables y sociales, a la recuperación de nuestras raíces y -sin dudas- en la construcción de un Buen Vivir”.

Apostando a recoger lo sembrado

A la comunicadora y permacultora Silvia Goya el fin deaño la encuentra “participando de grupos en pleno proceso de aprendizaje y acción para regenerar la vida y las relaciones de cercanía. Mi motor de vida es crear en la sinergia con les otres”. Silvia se dedica a formaciones que “parecen talleres de huerta… pero en ellos hay una ecología y una filosofía profunda.

“Por ejemplo, la agricultura sintrópica nos propone observar la dinámica de la vida, para potenciar los procesos de abundancia, basados en la cooperación y el amor incondicional que anima todo lo que existe”.



La astróloga y coach Beth Melot Frangi,a quien recurrimos para el pulso astral de la agenda del Buen Vivir 2020, sintetiza: “Cierro el año con mucho entusiasmo del final de un ciclo. Prueba superada para mí; un año de desafíos y compromisos asumidos, logros y alcances plenos, que cerró con la presencia en esta agenda”. Y desde su rol, aconseja “para dar inicio a un nuevo año, hay que repasar el viejo… No extenderle la cuenta corriente a los pendientes y abrazar al pretendiente dominante! Año de la Rata de Metal y de Júpiter en Capricornio. En síntesis, para hacer, hay que saber qué”.



En los albores de un viaje latinoamericano, el co conductor del programa de radio “El Centésimo Mono” y consultor en Biodecodificación Diego Giudice siente que “los ‘arbolitos’ que planté y fui regando, están creciendo. El 2020 será un año para compartir la belleza de sus flores, saborear sus frutos… y volver a ser semillas!”. Su entusiasmo “se hace extensivo al país. Y a la vez sigo con atención lo que sucede en América Latina. Lo veo como un proceso de despertar colectivo, que no es ajeno a sacudones fuertes y crisis. Pero si es para crecer, que sea muy bienvenido!”.

Así sea. Aguijeveté!

Artículo publicado en la edición N° 52 de Revista ENFOQUE