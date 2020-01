Se celebra hoy el Día del Promotor de Salud y por ello, desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones, se revaloriza una vez más su rol en la comunidad y se destaca el compromiso social que cada uno de ellos manifiesta en su constante trabajo a lo largo y ancho de la Provincia.

A lo largo de estos 15 años los Promotores de Salud formaron parte de las campañas de vacunación para la Fiebre Amarilla, Dengue, Vacunación contra la Gripe A H1N1, Rubéola, VHP, entre otras. Como así también forman parte del equipo de salud de los programas nacionales y provinciales. En esa línea son una figura clave para los Programas Maternos Infantiles, para el trabajo de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades vectoriales, entre otros.

Desde enero de 2005 se han convertido en el eje principal de la Atención Primaria de la Salud en Misiones y, sobre todo, en el nexo real entre el Estado y la Comunidad.

También se han incorporado a la educación formal un 92% de los Promotores que no poseían la terminalidad primaria y secundaria. Desde el año 2008 los becados son beneficiarios también del Seguro Provincial de Salud y a partir del año 2010 cuentan con un seguro de vida cumplimentando las normas vigentes.

El Programa además tiene como eje central, la capacitación y para ello se realizan en forma semanal talleres de capacitación y actualización de conocimientos. La formación continua de dicho recurso humano idóneo tiene como objetivo brindar conocimientos teórico-técnicos y metodológicos, bajo la modalidad pedagógica de capacitación-acción.

En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública apuntó a la profesionalización del Promotor de Salud a través de la Tecnicatura Superior en Atención Primaria de la Salud, una carrera de pre-grado de tres años de duración para aquellos agentes o becarios con estudios secundarios completos.

En este marco traemos 15 frases destacadas de los promotores de salud que recorren nuestra provincia todos los días.

1- “Un promotor de salud tiene que tener como baluarte la voluntad y la solidaridad. Nuestra tarea es tener contacto con la gente, ser el nexo entre el médico y la gente”, Promotor de Salud Mauro Franco del Centro de Atención Primaria de la Salud San Benito, de Posadas.

2- “Lo más gratificante de ser promotor de salud es que nos vamos con las manos llenas de vivencias”, Grisel Giménez trabaja hace 10 años como promotora de salud en el CAPS N°28 Tacurú de Posadas.

3- “En el ámbito de salud aprendí a escuchar, ponerme en el lugar de la otra persona y valorar lo que tengo”, Griselda Contreras: tiene 37 años, trabaja como promotora de salud en el CAPS 5 de Yacyretá de Posadas.

4- “Ser promotora de salud es un constante aprendizaje tanto de teoría como de experiencias reales con el otro, con el ser humano, con el vecino, con el aldeano….”, Graciela Moreira trabaja hace 16 años en el CAPS Mbororé de Puerto Iguazú.



5- “Nosotros somos el vínculo más cercano en cuanto a la salud de la gente que vive en los parajes y colonias más alejadas, ellos saben que pueden contar con el promotor de salud”, Marta Lucidia Garay es promotora desde el 2005 y trabaja en el CAPS de Fracrán.

6- “Ser promotor de salud es un ritmo de vida diferente te tenes que acomodar en muchos ámbitos, pero cuando esta la pasión por lo que a uno le gusta, lo hace, se esfuerza, se informa y se perfecciona para dar una mejor respuesta cada día a la gente”, Hercilia Pinto trabaja en el CAPS 4 la Picada de Posadas.

7- “Cuando nos necesitan siempre estamos a cualquier hora y día, a mí siempre me llaman los vecinos para que les tome la presión, el azúcar o por cualquier consulta, nunca me niego siempre voy”, Lidia Isabel Machado promotora de salud de Concepción de la Sierra.

8- “…De eso se trata que sepan un poco de nuestras vivencias de promotores de salud que es una vocación tan, pero, tan loable, los que estamos desde el 2005 hasta hoy significa vocación. A pesar de nuestros problemas personales, monetarios, ser promotor de salud es un honor, desde niña me gustó servir a los demás en lo que sea ayuda humana. Lo bueno y hermoso que es sentir esa adrenalina de estar por y para la comunidad y a veces hasta el punto que la comunidad nos tomó tanto de referente que escapa a lo que sea salud y nosotros si está a nuestro alcance lo hacemos…”, Noemi Ramírez trabajo como promotora de salud en el CAPS 26 Loma Poí y actualmente se desempeña en el CAPS 7 Sequicentenario.

9-“Cada vez me siento más convencida que amo mucho mi trabajo y lo que puedo hacer por el bien de mi gente, me apasiona….conozco a todos con nombre y apellido , algunas cosas se me hacen difícil resolver por la distancia, porque la colonia está a 40 kilómetros del pueblo y cuando llueve es casi imposible entrar y menos salir “, Marta Techeira trabaja como promotora de salud hace 13 años en el CAPS de la Colonia de San Juan de la Sierra.

10- “Siempre me gustó todo lo relacionado en tema de salud y siempre quise trabajar en el sector de salud para cuidar o ayudar al necesitado y esto de prevención y promoción de la salud es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Me siento muy feliz, con mi trabajo realizado y así continuaré haciendo promoción y prevención para ayudar a la gente de mi localidad y en especial al barrio Municipal donde estoy asignado para mi trabajo como agente sanitario”, Luis Jorge Aman promotor de salud de Campo Grande.

11-“Para trabajar en salud tenes que saber un poco de todo tenes que ser psicóloga, asistencia social, saber algo de la parte judicial, hay que encaminar a la gente como hay que ser, como hay que ir, darle consejos, tanto a las mamás, a los adolescentes, adultos, abuelos, me encanta lo que hago el tema de salud es un aprendizaje constante día a día con cada persona que llega en el CAPS o en terreno, cada persona es diferente ninguna es igual cada una tiene su propio problema y en esta situación actual del país cada día hay más problemas que resolver tanto socialmente como mentalmente”, Cecilia Aquino promotora de salud del CAPS San Gotardo está ubicado en un barrio periférico de Capioví.

12- … “Mucha gente me dicen -¿para qué trabajas políticamente si no te dan un contrato?- y yo les contesto que lo hago porqué se que si un paciente o alguien necesita algo yo voy a ir a golpear las puertas y se que voy a conseguir algo si me conocen, la política es así y muchas veces te abre las puertas para conseguir cosas para la gente más vulnerable”, Valeria Ramírez promotora de salud del Hospital Rene Favaloro de Villa Cabello.

13-“Tenemos el gran privilegio de ser el primer eslaboncito que hay entre las familias puertas adentro y la institución”, Irma Martinez promotora de salud de San Ignacio.

14-“En nuestro recorrer diario vamos aunando esfuerzos con el fin único de darle un mejor servicio de salud a las personas que se sientan acompañadas y atendidas tarea que realizamos con mucho amor, esfuerzo, empeño tratando siempre de dar lo mejor a todas la personas que lo necesiten”,Rosa Isabel Ferreyras, trabaja en el Centro de Salud del Barrio Independencia de Posadas.

15-“Mirar hacia adelante salir al terreno y enfrentarlo todo, dejar sus problemas en casa, y llevar soluciones a la gente, porque afuera de nuestra casa hay muchas personas que están en peores condiciones y situaciones que nosotros, y no es solamente porque son pobres, por eso el plano social es clave y trascendental en nuestro trabajo diario. Interactuar con la familia, el acompañamiento, la escucha, la contención, el vinculo humano, el involucrarse, el comprometerse con el otro es lo más enriquecedor y gratificante para nosotros y para la gente”, María José García promotora de salud de Apóstoles.